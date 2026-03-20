Max Mara The Cube | Il piumino ‘Novef’ reversibile vale 98€?

Da ameve.eu 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Mara ha lanciato il piumino ‘Novef’ della collezione The Cube, un modello reversibile che viene venduto a circa 98 euro. L’articolo, disponibile online, presenta un design semplice e funzionale. La nota di trasparenza indica che il testo include link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista attraverso questi link.

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