Mattia Villardita, 32enne di origini liguri, è stato scelto da Sony come rappresentante italiano nel lancio del suo nuovo film “Spiderman – Brand New Day”, che uscirà nelle sale italiane il 29 luglio. La sua partecipazione al lancio si inserisce in un'iniziativa promozionale legata all’uscita del film. Villardita, noto come “lo Spiderman ligure”, ha ricevuto l’incarico di rappresentare l’Italia in questa operazione.

La magia del cinema incontra la realtà del cuore: la Sony ha scelto Mattia Villardita, 32enne di origini liguri, per rappresentare l’Italia nel lancio del nuovo film “Spiderman – Brand New Day”, in uscita nei cinema italiani il prossimo 29 luglio. Villardita, conosciuto affettuosamente come lo “Spiderman savonese”, non è solo un volto legato al mito del supereroe Marvel, ma anche un simbolo di altruismo e dedizione. Il giovane ligure aveva già ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica per il suo impegno costante nei reparti pediatrici, dove ha portato sorrisi e speranza ai piccoli pazienti. Ora, la sua passione per il personaggio di Spiderman lo porta direttamente nel cuore della storia ufficiale del supereroe, ricevendo persino l’apprezzamento personale di Tom Holland, l’attore che interpreta l’Uomo Ragno sul grande schermo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Mattia Villardita, lo Spiderman ligure protagonista del lancio del nuovo film Sony

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