Mattia Bellucci, dopo aver superato le qualificazioni, si è fermato al primo turno del Masters 1000 di Miami. Durante la partita, è stato travolto dall’americano Michelsen, che ha conquistato la vittoria senza troppi problemi. Il giocatore italiano lascia così il torneo, salutando Miami dopo la sconfitta.

Dopo aver superato le qualificazioni, si ferma subito al primo turno il cammino di Mattia Bellucci nel tabellone principale del Masters 1000 di Miami. Il tennista lombardo è stato nettamente sconfitto da Alex Michelsen in due set con il punteggio di 6-2 6-1 in appena un’ora e cinque minuti di gioco. Sicuramente un esito decisamente pesante per Bellucci, che ha faticato tantissimo con il servizio, commettendo quattro doppi falli e vincendo il 59% dei punti quando ha servito la prima ed il 21% con la seconda. Dall’altra parte Michelsen, però, ha vinto appena il 18% dei punti con la seconda, ma è riuscito ad annullare la sei palle break concesse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Bellucci viene travolto dall’americano Michelsen e saluta Miami

Articoli correlati

Leggi anche: Mattia Bellucci viene travolto da Ruud e saluta con anticipo gli Australian Open

ATP Miami 2026, Mattia Bellucci approda al turno decisivo delle qualificazioni. Niente derby con MaestrelliNon ci sarà il derby italiano nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Miami: nel cuore della notte italiana Mattia Bellucci...

Una selezione di notizie su Mattia Bellucci

Temi più discussi: Mattia Bellucci viene travolto dall’americano Michelsen e saluta Miami; Tennis: Bellucci supera le qualificazioni, settimo italiano a Miami; ATP Challenger Cap Cana 2026, Bellucci scatenato: batte l’ex n. 6 della classifica Hurkacz e sfiderà Collignon ai quarti; ATP Challenger Cap Cana 2026, quarti: Bellucci-Collignon.

Mattia Bellucci viene travolto dall’americano Michelsen e saluta MiamiDopo aver superato le qualificazioni, si ferma subito al primo turno il cammino di Mattia Bellucci nel tabellone principale del Masters 1000 di Miami. Il ... oasport.it

ATP Miami 2026, Bellucci rimonta Cassone ed accede al tabellone principaleCon molta più sofferenza del previsto Mattia Bellucci stacca il biglietto per il tabellone principale del Masters 1000 di Miami. Il tennista lombardo ha ... oasport.it

Mattia Bellucci ha superato le qualificazioni ed è entrato nel tabellone principale del Miami Open, il secondo Masters 1000 della stagione. E' il settimo italiano nel torneo. #ANSA - facebook.com facebook

Mattia Bellucci supera 3-6, 7-6, 6-3 Cassone e si prende un posto nel tabellone principale di Miami x.com