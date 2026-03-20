Matteo Pardossi campione interregionale Toscana-Emilia

Matteo Pardossi si è aggiudicato la seconda vittoria nel campionato interregionale Fesik-Federazione educativa sportiva italiana di karate, competizione tra Toscana ed Emilia. La gara si è svolta recentemente, con Pardossi che ha conquistato il titolo interregionale, confermando la sua posizione tra i atleti più promettenti della zona. La sua prestazione ha attirato l’attenzione dei presenti alla competizione.

Seconda vittoria per Matteo Pardossi (nella foto) al campionato interregionale Fesik-Federazione educativa sportiva italiana di karate. L’undicenne di Santa Maria a Monte ha conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo di campione interregionale di karate Fesik Toscana–Emilia Romagna. Le gare sono state disputate a Sesto Fiorentino. Il giovane atleta, cintura blu, ha ottenuto il primo posto nel Kata categoria 9-11 anni cinture verdeblumarrone, confermando talento e determinazione. Matteo si è messo in gioco anche nel più difficile kumite ed è riuscito a conquistare un ottimo secondo posto. Grande soddisfazione, oltre che per il giovanissimo atleta e i suoi familiari, ovviamente anche per la squadra di cui Matteo fa parte, il gruppo sportivo Sport di Bientina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Matteo Pardossi campione interregionale. Toscana-Emilia Articoli correlati Parataekwondo forme: l'Asd Tae Action Center si laurea campione interregionaleUn risultato che si inserisce in un periodo particolarmente positivo per la società. Leggi anche: Fipe-Confcommercio, Matteo Musacci riconfermato alla guida dell'Emilia Romagna