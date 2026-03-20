Mattarella | ‘con Bossi l’Italia perde un sincero democratico’

Il presidente della Repubblica ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi, ricordando il politico come un individuo che ha rappresentato una figura importante nel panorama politico italiano. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni ufficiali e commenti da parte di varie personalità politiche. La scomparsa di Bossi ha attirato l’attenzione su questa figura pubblica e sul suo ruolo nel sistema politico nazionale.

“Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime il suo sincero cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi. Fondatore e animatore della Lega Nord è stato protagonista di una lunga stagione politica. L’Italia perde un leader politico appassionato e un sincero democratico. Il presidente della Repubblica manifesta vicinanza ai familiari e a tutti coloro che ne hanno condiviso l’impegno nel suo partito”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. Avevo 17 anni quando ti ho incontrato e mi hai cambiato la vita. Oggi ne ho 53 e ti saluto, nel giorno della Festa del Papà, con una lacrima ma con la stessa gratitudine, lo stesso orgoglio e la determinazione a non mollare mai, come ci hai insegnato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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