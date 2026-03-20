matelica a montegranaro un match importante

A Montegranaro si tiene un incontro di calcio in Eccellenza con quattro giornate ancora da disputare. La classifica vede sei squadre racchiuse in soli sette punti, tra cui il Matelica che si trova al momento in una posizione favorevole con 31 punti, tre in più rispetto alla zona play-out. La competizione è ancora aperta e nessuna squadra ha ufficialmente blindato il proprio piazzamento.

Quattro giornate ancora da giocare in Eccellenza, nulla è deciso. Né in vetta, né in coda dove in 6 punti sono raccolte 7 squadre, fra cui il Matelica che occupa la posizione migliore con 31 punti (+3 dalla zona play out). I biancorossi sono attesi da due gare che potrebbero essere decisive in chiave salvezza: domenica a Montegranaro, poi il 29 marzo in casa contro la capolista K Sport. I calzaturieri hanno 28 punti (come l’Urbania) e sono sull’ultimo gradino dei play out. Quella col Matelica rappresenta per loro una gara "da ultima spiaggia" e servirà ritrovare il carattere giusto per affrontarli, come ha spiegato l’allenatore Santoni dopo la sconfitta interna con la Fermana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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