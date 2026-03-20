Massimiliano Rosolino si dedica alla corsa, mentre il Volkswagen Multivan lo segue per le strade di Roma. Tra impegni scolastici, chiamate, allenamenti e momenti in piscina, l’ex campione olimpico si sposta in modo rapido e agile, mantenendo sempre un ritmo equilibrato. La giornata di Rosolino è ricca di attività che lo portano a muoversi con disinvoltura tra diversi ambienti della città.

Ci sono mattine che iniziano. E altre che scattano, come dai blocchi di partenza. Quelle di Massimiliano Rosolino appartengono alla seconda categoria. Roma è ancora mezza addormentata, ma dentro il Multivan è già tutto in movimento. Cavi da scollegare, zaini da sistemare, figlie da accompagnare. Non c’è una coreografia precisa, ma funziona. Sempre. Il punto è che qui lo spazio non è un concetto teorico. È concreto. Si sposta, si adatta, cambia forma. I sedili scorrono, si smontano, si riorganizzano. E in pochi secondi l’abitacolo passa da auto familiare a hub logistico. È la prima qualità che emerge: questo non è un van che si guida. È un van che si gestisce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Massimiliano Rosolino corre. Il Volkswagen Multivan tiene il passo

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