Massimiliano Rosolino corre Il Volkswagen Multivan tiene il passo
Massimiliano Rosolino si dedica alla corsa, mentre il Volkswagen Multivan lo segue per le strade di Roma. Tra impegni scolastici, chiamate, allenamenti e momenti in piscina, l’ex campione olimpico si sposta in modo rapido e agile, mantenendo sempre un ritmo equilibrato. La giornata di Rosolino è ricca di attività che lo portano a muoversi con disinvoltura tra diversi ambienti della città.
Ci sono mattine che iniziano. E altre che scattano, come dai blocchi di partenza. Quelle di Massimiliano Rosolino appartengono alla seconda categoria. Roma è ancora mezza addormentata, ma dentro il Multivan è già tutto in movimento. Cavi da scollegare, zaini da sistemare, figlie da accompagnare. Non c’è una coreografia precisa, ma funziona. Sempre. Il punto è che qui lo spazio non è un concetto teorico. È concreto. Si sposta, si adatta, cambia forma. I sedili scorrono, si smontano, si riorganizzano. E in pochi secondi l’abitacolo passa da auto familiare a hub logistico. È la prima qualità che emerge: questo non è un van che si guida. È un van che si gestisce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Leggi anche: Volkswagen Multivan e Massimiliano Rosolino: una giornata fra nuoto e fitness con il monovolume versatile e spazioso
L'Arezzo piazza un altro 1-0, ma il Ravenna tiene il passo. Il Renate corre e batte l'Inter U23 La squadra più in forma del 2026 si conferma il Renate, che riparte dopo lo stop dello scorso turno (preceduto da 10 risultati utili) e supera...
Altri aggiornamenti su Massimiliano Rosolino
Temi più discussi: Volkswagen Multivan e Massimiliano Rosolino: una giornata fra nuoto e fitness con il monovolume versatile e spazioso; Volkswagen Multivan, la prova: con Massimiliano Rosolino alla scoperta del monovolume ibrido versatile, tecnologico e spazioso per lavoro e famiglie; Brick d'acqua speciali e tante attività: Acea apre il suo stand al Circo Massimo per la Maratona di Roma; Acea, al Circo Massimo la Casa della Maratona dell’Acqua: stand interattivo e 500mila brick per i runner.
Massimiliano Rosolino, caos sui social dopo le lacrime di Magnini a Ballando: cosa è successoÈ basta un'allusione, neppure troppo velata, fatta da Filippo Magnini in merito ad alcuni problemi personali - che Massimiliano Rosolino sta vivendo in gran segreto - a scatenare il caos in rete. Nel ... ilgiornale.it
Massimiliano Rosolino, il lungo amore con la compagna Natalia Titova/ Il nostro segreto? Ci vediamo pocoOggi, 29 agosto, Massimiliano Rosolino sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona per parlare della sua avventura come assistente di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Non solo, è possibile ... ilsussidiario.net
Una famiglia che profuma di amore vero Tra una gara e l’altra, tra medaglie e successi, Massimiliano Rosolino ha costruito il traguardo più importante: la sua famiglia. Accanto a lui, la splendida Natalia Titova, compagna di vita e di sorrisi, e le loro meravig - facebook.com facebook