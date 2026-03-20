Marra a Non è la TV | Meloni a Pulp? Schlein e Conte invitati ancora prima Al referendum voterò no

Durante una trasmissione televisiva, Mr Marra è intervenuto in diretta a Non è la TV, commentando l’intervista a Giorgia Meloni trasmessa nell’ultima puntata di Pulp Podcast. Ha affermato che Meloni avrebbe incontrato Pulp, mentre Schlein e Conte erano stati invitati ancora prima. Inoltre, ha dichiarato che al referendum voterà no.

Mr Marra interviene in diretta a Non è la TV dopo l’intervista realizzata a Giorgia Meloni e trasmessa nel corso dell’ultima puntata di Pulp Podcast. Il conduttore difende la scelta di dare spazio alla premier a pochi giorni dal voto. E rivela: “Al referendum voterò no”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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