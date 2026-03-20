Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato durante l'evento 'Motore Italia' a Milano, commentando il progetto del nuovo stadio. Ha affermato che la struttura sarà una casa per i tifosi dell’Inter e del Milan, sottolineando l’obiettivo di creare uno spazio condiviso. Marotta ha anche spiegato che il progetto mira a rafforzare l’identità delle due squadre attraverso un impianto comune.

Non solo il presidente rossonero Paolo Scaroni: anche Giuseppe Marotta ha parlato del nuovo stadio di Milan e Inter dalla tappa milanese di 'Motore Italia', il roadshow di 'Milano Finanza'. Il presidente nerazzurro ha fatto il punto sull'impianto che dovrebbe prendere vita ne l 2031. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sul nuovo 'San Siro'. "Lo sport è e deve rappresentare un asset della nostra Nazione, al pari del turismo, e come tale va considerato. Le Olimpiadi sono state un momento importante di aggregazione per la nostra società, per Milano e l’Italia intera". "Il nuovo stadio di Milano nasce dall’esigenza di avere una struttura all’altezza degli standard di sicurezza e di comfort. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marotta: “Il nuovo stadio sarà una casa sia per i tifosi del Milan che per quelli dell’Inter”

Articoli correlati

Leggi anche: Marotta sul nuovo stadio: «Col Milan rapporto ottimo, la costruzione dell’impianto è un’esigenza. Per il 2032 ho una speranza»

Inter, Marotta: “Nuovo stadio con il Milan perché entrambi abbiamo idee futuristiche”Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, ha parlato a 'DAZN' - così come il suo collega rossonero, Paolo Scaroni - della futura costruzione del nuovo...

Contenuti e approfondimenti su Marotta Il nuovo stadio sarà una casa...

Temi più discussi: Marotta: Inter la lepre, ma noi convinti di potercela fare. Stadio nuovo vuol dire…; Marotta: L'Inter è espressione del made in Italy in tutto il mondo. Rispetto per San Siro, ma stadio nuovo è necessario; Ricci, manager dell'Inter: Nuovo stadio e brand globale, così ci stabilizzeremo nella top 10 d'Europa; Inter, il CFO Ricci spiega la strategia di espansione: Nuovo stadio e brand globale per la top 10 d'Europa. L'Inter è come il PSG. Oaktree investe, altro che riduzione dei costi.

Inter, Marotta sul nuovo stadio con il Milan: Nasce dall’esigenza di avere una struttura all’altezza degli standard di sicurezza e di comfortOltre al presidente rossonero Paolo Scaroni, alla tappa milanese di Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza, è intervenuto anche Giuseppe Marotta, numero uno dell'Inter, che sul nuovo stadio di ... msn.com

Marotta: Abbattimento Meazza triste ma necessario. Progetto nasce da tre necessità. Milano…Marotta è intervenuto in video conferenza a Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza e ha parlato del progetto nuovo stadio ... fcinter1908.it

Sport Channel 214. . Alessandro Marotta: “Mi piacerebbe rimanere a Montemiletto” L'attaccante napoletano con la maglia del Lions ha staccato il traguardo delle 200 reti in carriera - facebook.com facebook

Marotta: «Il nuovo stadio nasce dall’esigenza di una struttura all’altezza, sarà un casa per i tifosi di Milan e Inter» x.com