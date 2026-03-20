Marina Occhionero oltre Ligas L' intervista | Non c' è giustizia senza umanità

Marina Occhionero ha rilasciato un'intervista in cui parla delle sue esperienze, tra cui il set con Argentero, un viaggio a Bologna e l'attenzione ai millennials e a un poster di Kakà. Ha condiviso il suo punto di vista sul lavoro, affermando che oggi le priorità sono cambiate e il lavoro rappresenta solo una delle tante declinazioni della vita. Per lei, tutto si riduce a una questione di prospettiva.

Il set con Argentero, e poi Bologna, i millennials e un poster di Kakà. L'intervista all'attrice, che dice: "oggi contano le priorità: il lavoro è una declinazione, non una funzionalità primaria" Per Marina Occhionero è tutta una questione di prospettiva. Soprattutto adesso, che è appena diventata mamma. Tutto diventa relativo, quasi superfluo. Le foto, le interviste, i red carpet. Un carrozzone che può attendere, anche se sei l'attrice protagonista di una delle serie rivelazione: Avvocato Ligas. Nello show, disponibile su Sky, Occhionero affianca Luca Argentero interpretando il ruolo di Marta Carati, giovane praticante dai "forti ideali". Tra l'altro, la strada della giurisprudenza sembra tornare nella sua carriera, dopo essere stata nel cast di Studio Battaglia - e non solo, il papà è avvocato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Marina Occhionero, oltre Ligas. L'intervista: "Non c'è giustizia senza umanità" Articoli correlati Leggi anche: Marina Occhionero, l'intervista alla Marta nell'Avvocato Ligas: “La verità dei personaggi è nelle crepe” L’attrice Marina Occhionero a TPI: “Ho scelto il palcoscenico per uscire dagli schemi”Dai set con Donato Carrisi e Matteo Rovere alla nuova serie Sky “Avvocato Ligas”. Aggiornamenti e notizie su Marina Occhionero Temi più discussi: ‘Avvocato Ligas’, il debutto supera il milione di spettatori: da record la permanenza al 73%; Avvocato Ligas: cosa succede stasera nella seconda puntata? Ecco un assaggio; Valerio Aprea ospite d’eccezione nel quarto episodio di Avvocato Ligas con Luca Argentero; Luca Argentero è l'avvocato Ligas su Sky: Finalmente un personaggio con ombre e debolezze. Marina Occhionero, oltre Ligas. L'intervista: Non c'è giustizia senza umanitàIl set con Argentero, e poi Bologna, i millennials e un poster di Kakà. L'intervista a Marina Occhionero, protagonista di Avvocato Ligas. E dice: oggi contano le priorità: il lavoro è una declinazion ... movieplayer.it Marina Occhionero, l'intervista alla Marta nell'Avvocato Ligas: La verità dei personaggi è nelle crepeNella serie Sky, Marina Occhionero interpreta Marta, idealista in un mondo di cinismo. Ma l’attrice racconta anche il mestiere, la solitudine e il bisogno di silenzio ... virgilio.it Il talento di Marina Occhionero illumina il finale di Avvocato Ligas x.com "Distruggeremo i loro missili e raderemo al suolo la loro industria missilistica. Annienteremo la loro Marina". Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump, dopo l'attacco all'Iran. Il presidente Usa ha assicurato anche che farà in modo che i gruppi armati dell - facebook.com facebook