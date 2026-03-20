Intervista Incontro con la scrittrice francese che sarà ospite a Libri Come (Auditorium Parco della Musica) domenica alle 14,30 con il suo «Fabbricare una donna» (Crocetti) Pubblicato in Italia da Crocetti (pp. 288, euro 20) nella traduzione di Sofia Tincani, Fabbricare una donna di Marie Darrieussecq si colloca nel cuore di una riflessione che percorre tutta la produzione dell’autrice francese: interrogare il corpo delle donne come spazio di relazione, trasformazione e di conflitto. Ambientato nella provincia basca francese tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, il testo segue le traiettorie divergenti di due adolescenti, Rose e Solange, la cui amicizia costituisce il dispositivo narrativo attraverso cui osservare il passaggio all’età adulta e le forme di modellamento della soggettività femminile. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Marie Darrieussecq, strategie di liberazione

Articoli correlati

Energie alternative e Meccatronica all'open day dell'istituto Marie Curie di SavignanoContinuano al Marie Curie di Savignano le giornate di orientamento rivolte alle famiglie degli studenti delle classi terze medie.

Combinata nordica: Ida Marie Hagen guida la Mass Start di SeefeldEpilogo scontato per la prova di fondo che apre la mass start ed in generale il weekend di Seefeld dedicato alla Coppa del Mondo di combinata nordica...