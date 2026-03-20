Marco Rizzo, ex parlamentare comunista e leader di Democrazia Sovrana e Popolare, invita gli elettori a votare sì nel prossimo referendum di domenica e lunedì, chiarendo che questa scelta non significa fiducia al governo Meloni, ma serve a difendere la Costituzione. Rizzo sottolinea che la sua posizione riguarda la tutela di un principio fondamentale, pur distinguendosi dalle alleanze politiche del momento.

Marco Rizzo, ex parlamentare comunista, e leader di Democrazia Sovrana e Popolare, lancia l’ultimo appello a favore del Si per il referendum di domenica e lunedi prossimi precisando che non voterà certo la fiducia al governo Meloni ma esprimerà il suo consenso a una riforma che ritiene giusta. “Magistratura politicizzata e green pass non si dimenticano”. “ Hanno urinato sulla Costituzione. Dalla sovranità al lavoro, dalla guerra al green pass e adesso, perché ci si occupa della parte politicizzata della magistratura, parlano di Costituzione? Non voterei certo la fiducia al governo Meloni, ma al Referendum voto Si”, scrive sui social il leader di Democrazia Sovrana e Popolare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Marco Rizzo: “Voto Sì non per dare fiducia a Meloni, ma per difendere la Costituzione dopo anni di scempi”

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