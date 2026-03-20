Il dottor Manuel Mancini ha raccontato di aver operato l’attore dopo che è stato investito dal cane di un amico. L’incidente si è verificato mentre l’attore stava attraversando una scena sul set e, a causa di una caduta, è finito in sala operatoria. Mancini ha aggiunto di aver contribuito a farlo riprendere dopo l’accaduto.

Una caduta banale, un attimo e la scena cambia: dal set alla sala operatoria dopo essere stato travolto dal cane di un amico. È così che Marco Giallini si è ritrovato con il femore rotto. L’attore, però, è stato operato all’ Ospedale Parini di Aosta e l’iter riabilitativo va già a gonfie vele, con una protesi e un percorso di recupero appena iniziato. Come raccontano dall’ospedale, è di nuovo in piedi. A parlare è il chirurgo che lo ha operato, Manuel Mancini, intervistato da La Stampa: “Tornerà alla normalità in un mese, quaranta giorni. Si è procurato una frattura scomposta, abbiamo dovuto intervenire con una protesi”. Non solo. Il medico sottolinea anche la scelta dell’attore: “Gli avevo prospettato di andare a Roma, ma lui ha voluto farsi operare qui”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Marco Giallini l’ho rimesso in piedi”: parla il dottor Manuel Mancini che ha operato l’attore dopo essere stato travolto dal cane di un amico

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