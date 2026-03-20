Marc Marquez ha recentemente visitato il circuito di Goiânia in Brasile, dove ha preso parte a un evento legato al GP locale. Durante la sua permanenza, il pilota è stato coinvolto in un incidente che ha causato un colpo al circuito. L’episodio ha attirato l’attenzione di media e appassionati, che hanno seguito con interesse i dettagli dell’accaduto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez ha espresso il suo entusiasmo per il circuito di Goiânia in vista del tanto atteso ritorno del MotoGP. Ha notato che il tracciato è rimasto sostanzialmente invariato da quando Kevin Schwantz vi conquistò la vittoria nel 1989. Questo rende il circuito particolarmente affascinante, poiché racchiude una storia lunga e ricca di emozioni. Nonostante l’ottimismo, il fine settimana è iniziato con delle problematiche. Forti piogge hanno causato allagamenti in alcune zone del paddock e su almeno due curve, con un team manager che ha descritto le condizioni come “preoccupanti”. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez colpito dal circuito del GP del Brasile dopo la sua visita.

Articoli correlati

Leggi anche: Luca Cadalora sostiene Marc Marquez per il Gran Premio del Brasile, nonostante le preoccupazioni sul circuito.

Marc Márquez salta la partenza del GP di MotegiLa percezione delle nuove dinamiche della MotoGP guarda già alla stagione 2027, tra conferme contrattuali, possibili cambi di squadra e un mercato...

Tutti gli aggiornamenti su Marc Marquez

Temi più discussi: MotoGP Brasile, Bagnaia: Goiânia pista piccolissima, c'è curiosità; MotoGP, Marc Marquez: Contratto? Ho chiesto a Ducati di aspettare; Francesco Bagnaia riconosce un tratto comune tra Marc Marquez e Valentino Rossi.; Marc Marquez parla di ritirarsi dalla MotoGP, purché venga soddisfatta questa condizione.

Marc Marquez è irremovibile, non farà come Valentino Rossi: l’addio è già decisoFuturo già delineato per Marc Marquez. Ha ammesso tutto in un’intervista che precede il ritorno in pista per il GP del Brasile Countdown ormai agli sgoccioli per il secondo weekend di gara in MotoGP. reportmotori.it

Marc Marquez: 'Il mio più grande rivale? Non è Valentino Rossi ma quello spagnolo...'Marc Marquez ha svelato qual è stato il suo più grande rivale di sempre, parlando con Radioestadio Noche: ecco le sue parole. auto.everyeye.it

MARC MARQUEZ: “ACOSTA IN LIZZA PER IL TITOLO È MOLTO FORTE, PROVEREMO A RECUPERARE SIA LUI E SIA BEZZECCHI” “A Buriram abbiamo disputato un buon weekend che è finito male: la cosa buona è che eravamo in zona podio, in un wee - facebook.com facebook

#MotoGP #BrazilianGP Marc Marquez: "In Brasile sarà un GP particolare per tutti, non abbiamo grandi riferimenti. Sono in ogni caso contento di arrivare in un nuovo paese, dove ci sono tanti tifosi della MotoGP. Il tracciato è molto corto, probabilmente sarà cal x.com