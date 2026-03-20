Marano dopo l’agguato incontro con prefetto e procuratore | Basta esposti anonimi ci sia sinergia

Dopo l’agguato avvenuto il 7 marzo a Marano, in cui un uomo è stato ucciso in strada durante il giorno, il prefetto e il procuratore hanno incontrato i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali. Durante l’incontro, è stato richiesto di mettere fine agli esposti anonimi e di favorire una maggiore collaborazione tra tutte le parti coinvolte.

Dopo l’agguato avvenuto lo scorso 7 marzo a Marano quando un uomo è stato ucciso in strada in pieno giorno, arriva la risposta dello Stato. Il Prefetto di Napoli ha tenuto un comitato al convento santa Maria degli angeli alla presenza del procuratore di Napoli Nord Domenico Airoma, i vertici delle forze dell’ordine. Di Bari ha però voluto anche la presenza di associazioni, parroci, comitati, dirigenti scolastici a cui è stata data la parola. Il coro unanime è quello di una maggiore presenza dello stato in città, non solo a seguito dell’agguato ma per le ataviche criticità che vive Marano. Il prefetto ha assicurato azioni incisive ma ha chiesto collaborazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marano, dopo l’agguato incontro con prefetto e procuratore: “Basta esposti anonimi, ci sia sinergia” Articoli correlati Dopo la tragedia di Crans-Montana, un incontro con prefetto e questore per rafforzare i controlliGALATINA – Controllo ai locali di pubblico spettacolo: presso il teatro Cavallino Bianco di Galatina uno specifico incontro formativo. Marano, comitato per l’ordine e la sicurezza con il prefetto al Convento Santa Maria degli AngeliComitato per l’ordine e la sicurezza questo pomeriggio a Marano, presso il Convento Santa Maria degli Angeli, a seguito dell'escalation criminale che... Aggiornamenti e notizie su Marano dopo l'agguato incontro con... Temi più discussi: Piano sicurezza a Marano dopo l’agguato: la riflessione di Michele Izzo; Marano di Napoli, controlli della polizia dopo l’omicidio Castrese Palumbo: arrestato pusher con 21 grammi di cocaina; Agguato Palumbo, la fuga dei killer nel labirinto di Marano: il commando sparisce dopo aver attraversato via Casalanno; Chi è Gennaro Panzuto ex boss influencer su TikTok arrestato a Frosinone per residuo di pena. Omicidio Palumbo a Marano, dopo l’agguato bocce cucite in stradaSilenzio irreale tra corso Europa e via Svizzera a Marano, luogo dell’agguato mortale che ha ucciso questa mattina alle 11.19 il 79enne Castrese Palumbo. Ben dodici i colpi sparati e rinvenuti dalla s ... internapoli.it Agguato a Marano, trovato morto in auto Castrese Palumbo: omicidio in pieno giornoRafforzati dal prefetto i controlli nell'area a nord di Napoli dopo il brutale omicidio. Diffusa l'identità della vittima ... notizie.it Marano, morto il sindacalista Vincenzo Esposito. Era lo zio di Ciro, il tifoso ucciso a Roma - facebook.com facebook Prefetto a Napoli a Marano, 'dopo fatti eclatanti nostro dovere essere qui'. 'Sicurezza urbana si deve saldare con percorsi educativi" #ANSA x.com