Mara Venier potrebbe lasciare Domenica In, secondo recenti indiscrezioni. La Rai sta valutando eventuali sostituti per condurre il programma che va in onda la domenica pomeriggio. La possibilità di un cambio alla guida del programma si fa sempre più concreta, mentre le conversazioni tra i vertici dell’emittente sembrano essere in corso. La decisione non è ancora ufficiale, ma le voci si susseguono con insistenza.

News Tv, il pomeriggio televisivo della domenica potrebbe andare incontro a un cambiamento rilevante: secondo quanto riportato da indiscrezioni nate da un’intervista a Fanpage.it e riprese dal format YouTube Non è la Tv, Mara Venier sarebbe orientata a concludere la sua esperienza alla guida di Domenica In. A rendere più concreta l’ipotesi è la stessa conduttrice, che ha richiamato le dichiarazioni già rilasciate in passato, mantenendo però toni prudenti sul futuro. Le dichiarazioni di Mara Venier. «Ho sempre detto è l’ultima puntata e poi non è stato così», ha dichiarato Venier. E, riferendosi alla stagione in corso, ha aggiunto: «Quest’anno non lo dico neanche, non ho detto niente, evidentemente ci sarà un perché». 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mara Venier e Domenica In: si rafforza l’ipotesi addio, Rai al lavoro sulla possibile successione

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