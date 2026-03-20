Nella partita, Mancini arriva in ritardo e Celik fatica a tenere il ritmo. Vaz entra in campo ma non cambia l’inerzia dell’incontro, mentre El Shaarawy non brilla come in precedenti occasioni. Svilar si distingue con un voto di 6,5, parando alcune occasioni importanti, tra cui quelle di Berna nel primo tempo e di Freuler nel finale.

Svilar 6,5 Non è sera da miracoli come all’andata, ma dopo il vantaggio rossoblù disinnesca Berna e nel finale Freuler. Il suo lo fa eccome. Mancini 4,5 A Rowe non prende mai la targa e resta a terra sulla trequarti nell’azione del vantaggio rossoblù. Sul 4-3 non c’è. Ndicka 5 Il gol dell’1-1 non lo salva. Castro fa reparto, sfiora il gol, serve l’assist a a Rowe e segna il 3-1. Naufraga sul 4-3 preso in mezzo da Dallinga e Cambiaghi. Hermoso 5,5 Bernardeschi e Zortea sfondando. Quando il dieci esce smette di ballare. Celik 5 Ci mette qualche recupero e qualche affondo. Ma all’interno di una partita di puro affanno. Cristante 5 Il blocco basso rossoblù ne contiene gli inserimenti e in mediana fatica a rincorrere, come in occasione dell’1-0 rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mancini in ritardo, Celik in affanno. Vaz che ingresso, male El Shaarawy

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