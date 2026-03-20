Manca il gas ma l’Europa non capisce mai un tubo

L’Europa si trova a dover affrontare una crisi del gas, con il 15% del metano potenzialmente a rischio a causa di recenti attacchi. I prezzi del gas e dell’elettricità sono aumentati significativamente, creando preoccupazioni per il mercato energetico. La situazione evidenzia le difficoltà nel gestire la sicurezza delle forniture e la stabilità dei costi.

Il 15% del nostro metano è a rischio in seguito agli attacchi. I prezzi volano, compresi quelli dell’elettricità. Dopo il taglio delle accise, tocca intervenire sulle bollette. A Bruxelles, invece di aprire il portafogli, difendono le tasse green. E la Lagarde medita di alzare i tassi. L’altra mattina, su Canale 5, mi è capitato di discutere con un giornalista ucraino della situazione creata dal blocco dello Stretto di Hormuz e delle ricadute che potrebbe avere sulla guerra in Ucraina. Come i lettori sanno, dopo l’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele penso che sia meglio rivedere lo stop all’importazione di gas e petrolio da Mosca. 🔗 Leggi su Laverita.info

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