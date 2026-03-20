Mamma aggredisce insegnanti per le troppe note disciplinari al figlio Intervengono i Carabinieri

Una madre ha aggredito alcuni insegnanti dopo aver ricevuto ripetuti richiami disciplinari rivolti al figlio. Dopo un colloquio con la famiglia, la situazione è degenerata, portando all’intervento dei Carabinieri. Le vicende sono state riportate da fonti ufficiali e coinvolgono persone appartenenti alla scuola e alle forze dell’ordine. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla gestione dei comportamenti in ambito scolastico.

Un richiamo disciplinare, un colloquio con la famiglia, poi l’escalation. Due vicende emerse nelle ultime ore, una nel Catanese e una nel Casertano, riportano all’attenzione del personale scolastico il tema della sicurezza a scuola e della tutela dei docenti quando il conflitto educativo esce dal perimetro del confronto istituzionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Aggredisce la moglie in strada: intervengono i carabinieriL'intervento, rapido e deciso, dei carabinieri ha evitato che una violenza familiare degenerasse in qualcosa di ancor peggiore. Lite tra padre e figlio, intervengono i carabinieri. Poi il giovane prende a pugni anche i militariE’ quanto accaduto nella frazione del comune di Cento, quando una pattuglia in transito, allarmata dalle grida di due persone che stavano discutendo...