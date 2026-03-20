Malvaldi ’Storie’ da prima

Tra algoritmi e parole, la letteratura prova a rimettere ordine in uno dei temi più complessi del presente. Alla Spezia, la rassegna ‘ Storie. Incontri d’autore ’ torna a interrogarsi sul rapporto tra uomo e tecnologia con un appuntamento ospitato alla Mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’, confermandosi uno spazio di confronto tra saperi diversi. Promossa da Fondazione Carispezia e dal Comune della Spezia, con il supporto del Sistema Bibliotecario Urbano e la cura della giornalista Benedetta Marietti, la kermesse dedica uno dei suoi momenti centrali all’ intelligenza artificiale, tema sempre più presente nel dibattito pubblico. Martedì 24 marzo, alle 18 (con ingresso libero), sarà protagonista Marco Malvaldi, che presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro ‘Scimmia sapiens. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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