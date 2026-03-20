Roma, 20 mar – Parliamoci chiaro, il calcio non sta vivendo il suo momento di massimo splendore, ma negli ultimi tempi sono emerse diverse situazioni che sollevano dubbi sulla trasparenza e sulla credibilità del gioco. In più occasioni, sono state segnalate irregolarità e comportamenti discutibili che hanno coinvolto club, dirigenti e arbitri, portando a una crescente sfiducia tra tifosi e osservatori.

Roma, 20 mar – Parliamoci chiaro, il calcio non sta vivendo il suo momento di massimo splendore, ma quello che ci regala l’Africa è qualcosa che va ben oltre il semplice evento sportivo, è un qualcosa che ci dice molto su un continente che continua ad essere avvolto in faide tribali che fanno fatica a conciliarsi con la concezione del mondo contemporaneo. Il calcio in Africa. Il movimento calcistico del continente nero ha sempre fatto molta fatica ad emergere, a dispetto dell’immensa popolarità tra la gente e delle indubbie doti fisiche ed atletiche, per delle semplici ragioni che spesso vengono taciute per non incorrere nella solita stucchevole accusa di razzismo: gli africani non si sanno gestire da soli. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Mal d’Africa: quando il calcio diventa una farsa

Articoli correlati

La Coppa d’Africa non è ancora finita. Il Senegal annuncia controricorso: “Una farsa, eseguito un ordine”. Cosa può succedere oraIl Senegal abbandona il campo dopo un rigore assegnato al Marocco all’ultimo secondo, 23 minuti di recupero nei tempi regolamentari, tempo totale di...

La “Battaglia dei sessi” diventa una farsa: tra tennis, clown e false lezioni di paritàNon avevamo bisogno di vederla per sapere che alla Battaglia dei Sessi mancava solo il clown per completare lospettacolo.

SCRATCH (2001): El Origen del Hip Hop y el Turntablism (Documental Sub. Español HD)

Contenuti utili per approfondire Mal d'Africa quando il calcio diventa...

Discussioni sull' argomento Marco Masini: Fedez? Mi ricorda me da giovane. Con il successo ho conosciuto l'abisso. Quando morì mia madre ero in concerto; Arisa a Canzonissima: Ho bisogno di fare tv per guadagnare soldi. Stefano De Martino a Sanremo? Sarebbe stato bello vedere Elisa; Venite al mio concerto. Achille Lauro al Niguarda incontra i feriti di Crans Montana e li invita al live del 15 giugno; Icardi porta Wanda Nara di nuovo in tribunale: al centro le case comprare durante il periodo all'Inter.

Il Mal d'Africa corre anche in bici. E aiuta il ciclismo a ritrovare le sue originiAvventura, competizione, gioie e dolori di chi ha pedalato, e pedala, attraversando la savana. Marco Pastonesi in Strade nere racconta 100 storie, molte vissute da vicino, di chi corre per vincere, ... corriere.it

Molti fattori quotidiani, spesso sottovalutati, possono aumentare o scatenare il mal di testa: ecco una guida pratica per riconoscerli, evitarli e trovare sollievo - facebook.com facebook

Ai to passando mal #BBB26 x.com