Maison Margiela ha presentato la collezione ‘Four Stitches’, caratterizzata da capi in lana con dettagli visibili. L’azienda ha incluso un avviso di trasparenza riguardo ai link di affiliazione, spiegando che potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per gli acquirenti. La comunicazione si concentra su queste informazioni senza inserire commenti o opinioni personali.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte del ‘Four Stitches’: tra minimalismo e artigianato. Il cardigan Maison Margiela ‘Four Stitches’ rappresenta un caso di studio sulla tensione tra estetica industriale e valore artigianale. Il capo è realizzato in lana vergine lavorata a maglia, un materiale che conferisce morbidezza e struttura senza richiedere trattamenti chimici aggressivi. La scelta della lana vergine non è casuale: questo tipo di fibra, mai utilizzata prima, mantiene le proprietà naturali del tessuto, offrendo una sensazione tattile superiore rispetto alle lane riciclate o sintetiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maison Margiela ‘Four Stitches’: Lana, dettagli e prezzo

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