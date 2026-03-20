MAGA World | un summit per la destra internazionale in Sudafrica

Un summit della destra internazionale si tiene a Pretoria, in Sudafrica, coinvolgendo rappresentanti di MAGA provenienti dagli Stati Uniti, Italia, Germania, Ungheria e Belgio. L’evento riunisce figure politiche e attivisti di diversi paesi che si confrontano su temi condivisi legati alle rispettive idee politiche. La riunione si svolge in un momento di crescente attenzione internazionale verso le dinamiche di destra in vari contesti.

MAGA d’America, d’Italia, di Germania, d’Ungheria e di Belgio unitevi! In Sudafrica. A Pretoria per la precisione. Il 25 febbraio la capitale amministrativa sudafricana ha ospitato per la prima volta la “Lex Libertas Future of Nations Conference”. L’evento aveva al suo centro la lotta contro la “discriminazione” dei bianchi in Sudafrica, ma è sembrato a tutti gli effetti una prova tecnica per l’espansione a livello globale del movimento MAGA. Il presunto “genocidio bianco” Non è una novità che il tema della presunta persecuzione dei boeri in Sudafrica sia caro all’universo che gravita attorno al presidente americano Donald Trump. Già l’anno scorso il leader MAGA si era scontrato con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa sulla questione. 🔗 Leggi su Tpi.it

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