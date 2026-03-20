Un genitore osserva che suo figlio mette i libri nello zaino con il dorso rivolto verso l’alto, causando l’apertura delle pagine sul fondo e l’usura dei volumi. La scena si ripete ogni mattina, con i libri che si deformano e si rigano facilmente. L’attenzione si concentra su questa abitudine quotidiana e sui danni che ne derivano.

Ma se tuo figlio infila i libri nello zaino dalla parte sbagliata, cioè con il dorso in alto, in modo che ogni mattina le pagine si aprono tutte sul fondo dello zaino e i libri si gualciscono e si rompono, e però per lui non è un problema, perché tu non ti metti l’animo in pace? C’è di peggio nella vita. La sconosciuta impicciona aveva illuminato una zona cieca: quella delle cose che vanno fatte in un certo modo, la zona cieca (e ottusa) dei figli che devono rientrare in una certa categoria di esseri umani, sempre concentrati sull’agire come a noi sembra giusto. In effetti, che problema c’è? Che problema c’è se loro, i nostri figli, non... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ma che problema c’è? Elogio del mettersi l’animo in pace

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Elogio del maleducato. Ovvero: la libertà di disturbare. La maleducazione è uno dei fenomeni più citati e meno compresi della vita contemporanea. La si incontra ovunque: nei mezzi pubblici, nei bar, nei cinema, nelle sale d’attesa, negli spazi condivisi che co - facebook.com facebook