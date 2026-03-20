Lutto nel mondo dello spettacolo | si è spento Chuck Norris

È stato annunciato il decesso di Chuck Norris, celebre attore e maestro di arti marziali, avvenuto all’età di 87 anni. La notizia ha suscitato grande attenzione tra appassionati e colleghi, poiché Norris era conosciuto per le sue interpretazioni nel cinema d’azione e per la sua carriera nel mondo dello spettacolo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore.

La scomparsa dell’attore. Chuck Norris, iconico attore e maestro di arti marziali, è scomparso improvvisamente all’età di 87 anni. Conosciuto in tutto il mondo per la sua forza e il suo carisma, lascia un’eredità di cinema, disciplina e ispirazione per milioni di fan. A darne notizia, la famiglia con un post su Instagram. “È con il cuore pesante che la nostra famiglia comunica la improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris ieri mattina. Pur desiderando mantenere private le circostanze, sappiate che era circondato dalla famiglia e in pace. Per il mondo, era un artista marziale, attore e simbolo di forza. Per noi, era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello incredibile e il cuore della nostra famiglia. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento Chuck Norris Articoli correlati Leggi anche: Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento l’attore Eric Dane Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spenta Enrica BonaccortiFatale una lunga malattia Nella giornata di oggi 12 marzo è venuta a mancare Enrica Bonaccorti.