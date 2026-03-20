Lutto Inter addio ad uno degli artefici del leggendario Triplete

Il mondo del calcio e l’Inter piangono la scomparsa di Silvino de Almeida Louro, noto collaboratore di José Mourinho. È morto all’età di 67 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Louro è ricordato per il suo ruolo di supporto durante il leggendario Triplete. La notizia ha suscitato un forte cordoglio tra tifosi e addetti ai lavori.

Il calcio internazionale e l’Inter salutano con cordoglio Silvino de Almeida Louro, storico collaboratore di José Mourinho, scomparso all’età di 67 anni dopo una lunga malattia. Il suo nome resta legato in modo particolare al Triplete dell’Inter 2010, stagione in cui ricoprì l’incarico di preparatore dei portieri e contribuì alla costruzione di un reparto difensivo solido e affidabile. Il rapporto professionale con José Mourinho, nato nei primi anni Duemila, si è consolidato nel tempo ed è proseguito fino al 2018. In questo arco di anni, Silvino Louro ha seguito lo stesso percorso del tecnico in diverse piazze europee di primo piano. Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Lutto Inter, addio ad uno degli artefici del leggendario Triplete Articoli correlati Lutto Inter, addio a uno degli artefici del leggendario TripleteIl mondo del calcio piange la scomparsa di Silvino de Almeida Louro, storico collaboratore di José Mourinho. Morto Hartono, Como in lutto: addio ad uno dei fratelli proprietari del club. Aveva 86 anniMercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Restes Juve, il... Una raccolta di contenuti su Lutto Inter Discussioni sull' argomento Bastoni può dire addio all'Inter: la valutazione e dove può andare il difensore nerazzurro; Lutto in casa Inter: è morto l'ex preparatore dei portieri del triplete Silvino de Almeida; L'Inter piange uno storico collaboratore di Mourinho: addio a Silvino; Como calcio in lutto: addio al patron Michael Bambang Hartono. Inter in lutto: è morto Silvino Louro, ex portiere e storico collaboratore di Mourinho. Vinse il TripleteAddio a Silvino Louro. All’età di 67 anni si è infatti spento Silvino de Almeida Louro, storico collaboratore di José. tuttomercatoweb.com FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvino de Almeida Louro, preparatore dei portieri della prima squadra nerazzurra dal 2008 al 2010. Il Club si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto. x.com Bufera sulla telecronaca di Inter-Atalanta: esultanza per il gol di Pio Esposito, lutto per quello di Krstovic. Marinozzi è quello "perculato" sui social per il "bum bum Atalanta" ai tempi di Sky... #ForzaNapoliSempre #noalcalciomoderno #DaznOut - facebook.com facebook