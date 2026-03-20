Il mondo del calcio si stringe intorno alla perdita di Silvino de Almeida Louro, che è stato uno dei collaboratori più stretti di José Mourinho. Louro era conosciuto per il suo ruolo nel team durante il triplete dell'Inter, contribuendo alle vittorie più importanti della squadra. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per chi ha seguito da vicino la sua carriera nel calcio.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Silvino de Almeida Louro, storico collaboratore di José Mourinho. Aveva 67 anni ed è morto dopo una lunga malattia, lasciando un segno profondo nella storia dell’Inter. Figura discreta ma fondamentale, Silvino Louro è stato per anni uno degli uomini più fidati dello staff di Mourinho, accompagnandolo nelle sue esperienze più vincenti in Europa. Il suo nome resta indissolubilmente legato al Triplete dell’Inter 2010, quando ricopriva il ruolo di preparatore dei portieri nella squadra nerazzurra. In quella stagione storica lavorò con campioni come Julio Cesar, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni, contribuendo alla solidità difensiva che portò alla conquista di tre trofei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lutto Inter, addio a uno degli artefici del leggendario Triplete

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