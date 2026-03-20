In città si respira un’aria di tristezza e rabbia dopo la morte di Valentina Sarto, una giovane conosciuta nel quartiere. I carabinieri sono stati coinvolti per raccogliere testimonianze e fornire consigli, mentre il bar dove lavorava ieri è rimasto chiuso, con un cartello che annuncia il lutto. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici della vittima.

Il Baretto dove Valentina Sarto lavorava ieri era chiuso. Sulla vetrata c’è un foglio con scritto: "Chiuso per lutto. Rispetto". Il locale si trova proprio di fronte allo stadio New Balance Arena, dove gioca l’Atalanta. E il Baretto, da sempre, è un ritrovo di tifosi fidelizzati della Dea. "Valentina era una brava ragazza, semplice, con una voglia di vivere - racconta Sara, la titolare - Se era preoccupata? Solo nell’ultimo periodo. Mi dispiace non aver avvertito la paura così avrei potuto aiutarla". Arriva una signora, una habituè del bar. Pensava di trovarlo aperto "per fare le condoglianze". Conosceva Valentina. "Una brava ragazza. Era contenta del matrimonio, era sempre sorridente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lutto e rabbia in città: "Una brava ragazza. Già dai carabinieri per avere consigli"

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