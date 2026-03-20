L’amministrazione comunale di Vezzano Ligure ha ufficialmente dichiarato la decadenza delle autorizzazioni del dancing Divina di Bottagna. Il locale, conosciuto come “Divina”, era inattivo da tempo e le autorizzazioni sono cadute in seguito alla sua prolungata inattività. La decisione segna la fine di un pezzo di storia locale legato a questo locale.

Vezzano Ligure, 20 marzo 2026 – Addio a un pezzetto di storia del territorio. L’amministrazione comunale ha provveduto ha dichiarare la decadenza delle autorizzazioni, conseguente alla prolungata inoperatività, del dancing Divina di Bottagna. Discoteca amatissima dai vezzanesi e non solo, avendo clientela da tutto lo spezzino e anche dai vicini comuni apuani, apprezzato con recensioni pentastellate, il Divina ha ormai le porte serrate. Fa parte della memoria locale, sia pure dei decenni più recenti: prima si chiamava Charlie, era la discoteca dei giovani e giovanissimi; poi diventò Divina, un locale che riusciva a seguire le mode del momento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo addio al “Divina”. Dancing inattivo da tempo. Decadute le autorizzazioni

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