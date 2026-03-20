L’ultimo addio al Divina Dancing inattivo da tempo Decadute le autorizzazioni
L’amministrazione comunale di Vezzano Ligure ha ufficialmente dichiarato la decadenza delle autorizzazioni del dancing Divina di Bottagna. Il locale, conosciuto come “Divina”, era inattivo da tempo e le autorizzazioni sono cadute in seguito alla sua prolungata inattività. La decisione segna la fine di un pezzo di storia locale legato a questo locale.
Vezzano Ligure, 20 marzo 2026 – Addio a un pezzetto di storia del territorio. L’amministrazione comunale ha provveduto ha dichiarare la decadenza delle autorizzazioni, conseguente alla prolungata inoperatività, del dancing Divina di Bottagna. Discoteca amatissima dai vezzanesi e non solo, avendo clientela da tutto lo spezzino e anche dai vicini comuni apuani, apprezzato con recensioni pentastellate, il Divina ha ormai le porte serrate. Fa parte della memoria locale, sia pure dei decenni più recenti: prima si chiamava Charlie, era la discoteca dei giovani e giovanissimi; poi diventò Divina, un locale che riusciva a seguire le mode del momento... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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"Divino spirto è in noi; per lui movente vita godiam: l'estro, onde anch'io mi accendo, semi contien della divina mente". Oggi nel 43 a.C. nasceva il poeta #PublioOvidioNasone. #20marzo. x.com
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