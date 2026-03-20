Ludovica Cavalli bene nei 1500 | Zenoni eliminata

Ludovica Cavalli si è qualificata per la finale dei 1500 metri dopo aver ottenuto un buon risultato nella sua batteria. La gara si è svolta con intensità e ha visto anche l'eliminazione di Zenoni, che non è riuscita a passare il turno. La competizione ha coinvolto diversi atleti che si sono sfidati fino all’ultimo metro.

Tra grandi emozioni e un ottimo risultato, Ludovica Cavalli ha strappato il pass per la finale nei 1500 metri. Non è andata bene, invece, a Marta Zenoni Una grande Ludovica Cavalli ha raggiunto l’obiettivo che si era posta alla vigilia, centrando la finale dei 1500 metri a Torun, in Polonia, dove si stanno svolgendo i Mondiali indoor di atletica. Non tituba, non si fa prendere dall’emozione – che pure era ben presente e ha scaricato dopo il traguardo – e stacca il pass per la finale dei 1500 metri ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Ludovica Cavalli vola in finale nei 1500 ai Mondiali indoor! Zenoni eliminata con pochi rimpiantiLudovica Cavalli centra il grande obiettivo della vigilia e stacca il pass per la finale dei 1500 metri ai Campionati Mondiali indoor di atletica... LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Ludovica Cavalli s’impone nei 3000 m femminili1 Ottavia Cestonaro2 Jasmine Al Omari3 Sarah Mar Bernardinello4 Chiara Smeraldo5 Dariya Derkach6 Raffaella A. Altri aggiornamenti su Ludovica Cavalli Temi più discussi: Mondiali indoor: le bio dei 26 azzurri; SPORT 16/03/2026: Atletica. Dal 20 al 22 marzo i Campionati mondiali indoor; LIVE! Day1: Diaz vede l'oro nel triplo, Dallavalle prova la rimonta; Mondiali indoor di Torun, le azzurre a caccia di medaglie: Dosso e Battocletti guidano l’Italia. Ludovica Cavalli vola in finale nei 1500 ai Mondiali indoor di TorunLudovica Cavalli vola in finale nei 1500 metri ai Mondiali indoor di atletica, un traguardo storico per l'azzurra ... it.blastingnews.com La campionessa Ludovica Cavalli Domina ancora nei 3000 metriLudovica Cavalli continua a scrivere la sua storia nel mezzofondo azzurro. Agli Assoluti indoor di Ancona, l’atleta delle Fiamme Oro Padova conquista per la quinta volta il titolo italiano nei 3000 me ... italynews.it LUDO! È finale mondiale #WorldIndoorChamps Tutta la gioia e l’emozione di Ludovica Cavalli, avanti con 4:16:45 nei 1500 a Torun: prima azzurra di sempre in finale ai Mondiali indoor in questa specialità Ph. Grana/FIDAL #atleticaitaliana #WorldIndoorCh - facebook.com facebook Ludovica Cavalli vola in finale nei 1500 ai Mondiali indoor! Zenoni eliminata con pochi rimpianti - x.com