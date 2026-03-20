Il sindaco ha annunciato che i lavori per il doppio palazzetto nell’area delle Tagliate a Lucca Arena stanno procedendo. Si tratta dell’opera più impegnativa e costosa dell’attuale mandato amministrativo, e l’amministrazione ha condiviso aggiornamenti sulle fasi di avanzamento. La realizzazione mira a migliorare le strutture sportive della città e rappresenta un progetto di lunga data.

Lucca Arena, avanti tutta: il sindaco annuncia novità su quella che nelle intenzioni è l’opera più complessa e costosa dell’intero mandato, ovvero il doppio palazzetto nell’area delle Tagliate. "Non ci sono intoppi – spiega – a breve presenteremo il palazzetto piccolo. Quanto alla polemica sulla copertura dei costi, ripeto che 16 dei 36 milioni sono già stati trovati, gli altri saranno finanziati dal Credito Sportivo a tasso zero e il fatto che questo ente abbia acconsentito, chiarisce già la serietà del progetto. Tenete conto che di solito progetti del genere sono sviluppati da società private perché redditizio, a Lucca sarà il pubblico a realizzarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca Arena, avanti sul doppio palazzetto

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