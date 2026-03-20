L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026 indica che l’Ariete, il Leone e i Pesci occupano le prime posizioni della classifica di Jonathan. La settimana si apre con un’energia vivace, tipica del risveglio primaverile, che sembra influenzare l’umore e le attività di molti segni zodiacali. Le previsioni si concentrano su cambiamenti e spunti di movimento.

L'oroscopo della settimana che va dal 23 al 29 marzo si apre con un'energia vibrante, tipica del risveglio primaverile che scuote gli animi e spinge all'azione. Il Sole, ormai stabilmente nel segno dell'Ariete, infonde una carica di vitalità che si scontrerà e si intreccerà con i movimenti lunari, pronti a regalarci giorni di grande intensità emotiva e decisionale. Sarà una settimana di transizione, dove il desiderio di novità dovrà fare i conti con la necessità di basi solide. Oroscopo della settimana, da lunedì 23 a domenica 29 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo di passioni per l'Ariete, Cancro ancora in cerca di equilibrio CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Ariete, Leone e Pesci al top

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