L’ora viola tutto d’un fiato Il rientro e subito in campo Dopodomani c’è già l’Inter

La Fiorentina torna in campo subito dopo la partita, senza pause, e si prepara già per l’impegno contro l’Inter che si terrà dopodomani. La squadra si è allenata intensamente e ha concluso la sessione con un focus sulla preparazione della prossima sfida. La sosta per le partite della Nazionale è prevista all’inizio della settimana successiva, permettendo ai giocatori di riposarsi brevemente.

Tutto d’un fiato, almeno fino a domenica sera. Poi la Fiorentina potrà godersi qualche giorno di riposo all’inizio della sosta per i fondamentali impegni della Nazionale in chiave Mondiale. Parentesi che porterà via qualche elemento a Vanoli (le convocazioni stanno arrivando alla spicciolata, la buona notizia è l’esclusione di Gudmundsson dalla lista dell’Islanda, gli sono state risparmiate due amichevoli e potrà lavorare con calma al Viola Park ). La Fiorentina è rientrata nella notte in città subito dopo l’impegno europeo contro il Rakow. Allenamento nel pomeriggio, l’unico prima della rifinitura di domani. I ragazzi di Vanoli cureranno anche qualche aspetto domenica mattina, ma è chiaro che la sfida all’Inter vada a concludere un tour de force significativo con pochi allenamenti e tante partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’ora viola, tutto d’un fiato. Il rientro e subito in campo. Dopodomani c’è già l’Inter Articoli correlati Leggi anche: E ora si decide l’Europa. Subito il Rakow, poi l’Inter. In Polonia 400 tifosi viola Leggi anche: Novità Meret, per Conte ora cambia tutto! Spunta la data del rientro in campo