Londra renderà possibile l’aborto fino al nono mese di gravidanza

Londra ha deciso di permettere l’interruzione di gravidanza fino al nono mese, abolendo la legge che fino a ora vietava l’Ivg oltre le 24 settimane. La modifica elimina le sanzioni per le donne che ricorrono all’aborto oltre questo limite, suscitando preoccupazioni su possibili implicazioni legali e morali. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori.

Mala tempora currunt nel Regno Unito. Non che il resto dell’Europa ultimamente se la passi benissimo, ma dall’isola di Sua Maestà Re Carlo - già travolta dal caso Epstein, con il principe Andrea finito in custodia cautelare - continua davvero ad arrivare un considerevole numero di notizie sconfortanti; solo nelle ultime ore ne sono arrivate un paio, una più drammatica dell’altra. La prima riguarda l’aborto, che a quelle latitudini è già una piaga devastante se si pensa che un bimbo su tre viene eliminato nel ventre materno e che gli ultimi dati sicuri tra i disponibili, quelli del 2023, parlano di quasi 278.000 aborti: oltre 760 al giorno. Ancora troppo pochi, però, secondo il Parlamento britannico, che mercoledì a tarda ora ha pensato bene di allargare ulteriormente le maglie per facilitare la pratica abortiva. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Londra renderà possibile l’aborto fino al nono mese di gravidanza Articoli correlati Perde la bimba al nono mese di gravidanza, ASL deve risarcire 550mila euroLa notizia è relativa a una vicenda risalente al settembre 2017, quando la donna incinta, alla 36/a settimana, si rivolge al pronto soccorso... Leggi anche: Pellegrini mostra il pancione al nono mese di gravidanza, Giunta provoca: "Sicuri non siano due?". E lei lo 'minaccia' Loved her CEO uncle 10 years older but was rejected! A drunken night led to sex unexpectedly! Una selezione di notizie su Londra renderà Temi più discussi: Case di Londra sempre più calde; Iran, Londra valuta l'invio di dragamine per riaprire lo Stretto di Hormuz; I big europei si muovono su Hormuz. Teheran: Sarete complici. L'Italia si allinea con Parigi e Be. Il Libro Possibile festeggia a Londra i 25 anniIl Libro Possibile, il festival culturale made in Puglia, taglia il traguardo dei 25 anni e celebra l’anniversario con la tappa internazionale di Londra, organizzata per il secondo anno consecutivo ... quotidiano.net Il Libro Possibile 2026, Elsa Fornero a Londra: «Conoscere l’economia è essenziale per cittadini consapevoli»L'ex ministra presenta il saggio scritto con Anna Lo Prete nell’ambito della prima giornata del festival Il Libro Possibile ... lagazzettadelmezzogiorno.it #Londra È salito da 20 a 27 il numero dei casi di sospetta #meningite acuta censiti nell'ultima settimana nel Regno Unito, in seguito a un focolaio "senza precedenti" diffusosi fra i giovani di alcune università e scuole del #Kent, nel sud dell'#Inghilterra. Lo ren - facebook.com facebook È stato approvato il discusso progetto per rendere completamente pedonale Oxford Street a Londra x.com