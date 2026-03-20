Livorno paura in ospedale | un uomo sottrae la pistola ad un vigilante e prova a sparare

Nella serata del 18 marzo a Livorno, un uomo entra nel pronto soccorso di un ospedale e sottrae la pistola dalla fondina di un vigilante. Successivamente, tenta di sparare sia al vigilante che a un altro paziente presente nella struttura. L’episodio si conclude con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno immobilizzato l’uomo senza che ci siano stati feriti.

La sera del 18 marzo a Livorno, nel pronto soccorso dell’ospedale, un uomo ruba la pistola dalla fondina di un vigilante e tenta di sparare a lui e ad un altro paziente Momenti di terrore in un ospedale diLivornonella serata del 18 marzo, dove un uomo ha dato vita a unaviolenta escalation culminata in un tentato omicidio. L’episodio, ricostruito dagli inquirenti, ha scosso profondamente pazienti, personale sanitario e presenti nella struttura. Un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aversottratto la pistola a un vigilantee aver tentato di sparare contro un’altra persona, ma i colpi, fortunatamente, non sono partiti. Tutto ha avuto origine nel pronto soccorso, dove intorno alle 23 era stato accompagnato dalla polizia un uomo di circa 50 anni, proveniente da una nave da crociera e inevidente stato di alterazione psico-fisica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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