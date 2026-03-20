Tra pochi minuti si svolge la gara maschile di sci di fondo sui 10 km a Lake Placid 2026, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La competizione coinvolge diversi atleti che si stanno preparando alla partenza. A causa di problemi organizzativi, Savelii Korostelev non parteciperà alla gara di oggi. La diretta streaming è accessibile cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:47 Non c’è Savelii Korostelev, che ovviamente ha avuto difficoltà ad organizzare la trasferta oltre oceano. Il russo fu 3° a Lahti nell’ultima gara nel format. START LIST: 1 Emil Liekari FIN 2 Luke Jager USA 3 Anton Grahn SWE 4 JC Schoonmaker USA 5 Jakob Elias Moch GER 6 Lauri Vuorinen FIN 7 Thomas Maloney Westgaard IRL 8 Elias Keck GER 9 Max Hollmann CAN 10 Remi Drolet CAN 11 Jiri Tuz CZE 12 Jan Stoelben GER 13 Zanden McMullen USA 14 John Steel Hagenbuch USA 15 Olivier Leveille CAN 16 Even Solem Michelsen NOR 17 Dominik Bury POL 18 Thomas Stephen CAN 19 Jason Rueesch SUI 20 Ben Ogden USA 21 Naoto... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti la gara maschile!

Articoli correlati

LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: iniziata la gara femminileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:12 I 42? di Linn Svahn non devono impressionare, è una delle favorite, nessuna big è ancora partita e...

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA: a breve la gara femminileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE START LIST: 1 Jasmine Drolet CAN2 Phoebe Cridland AUS3 Federica Cassol ITA4 Keidy Kaasiku EST5 Kendall...

Una raccolta di contenuti su LIVE Sci di fondo 10 km Lake Placid...

Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di Carollo; Drammen - Men Aggiornamenti Live - Sci di Fondo; Sci alpino | Conferenza stampa Slalom maschile I Milano Cortina 2026; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen.

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA: gli azzurri cercano conferme, Klaebo per il ‘tris di coppe’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare da Lake Placid (USA), ... oasport.it

Sci di fondo oggi in tv, 10 km tc Lake Placid 2026: orari, programma, streamingCoppa del Mondo di sci di fondo al passo d'addio per l'annata 2025-2026: tre giorni a Lake Placid e poi saluto generale. Oggi, alle 18:00 e alle 20:00, ... oasport.it

Dallo stesso autore di «Sopravvissuto – The Martian» è al cinema un blockbuster sci-fi che si interroga sul nostro futuro, tra ironia e paura dell’ignoto - facebook.com facebook