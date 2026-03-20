LIVE Sci di fondo 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA | Svahn pesca il jolly e stampa Karlsson Weng dice 134 podi!

In diretta da Lake Placid, gli atleti di sci di fondo si sfidano sui 10 km in stile classico, con partenza ad intervalli. Tra i protagonisti, Svahn ha ottenuto un risultato importante, superando Karlsson, mentre Weng ha raggiunto 134 podi in carriera. La gara si è conclusa momentaneamente, in attesa della prova maschile prevista alle 20:00. La competizione prosegue tra emozioni e sorprese in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui (per adesso) la DIRETTA LIVE della prova in classico di 10 chilometri con partenza ad intervalli, che replicherà quanto visto con gli uomini alle ore 20:00. Vi aspettiamo! 19:02 Come detto sono 134 podi tra Coppa, Mondiali e Giochi olimpici per Heidi Weng, mentre solo la 4^ vittoria distance per Svahn. Il pettorale basso chiaramente ha aiutato la svedese, campionessa olimpica nella sprint della Val di Fiemme. CLASSIFICA 10Km INTERVAL START LAKE PLACID: Linn SVAHN (SWE) 29’04?4. Frida Karlsson (SWE) +1?4. Heidi Weng (NOR) +22?. Astrid O. Slind (NOR) +29?0. Jessie Diggins (USA) +32?5. 30. Iris De Martin Pinter (ITA) 36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: Svahn pesca il jolly e stampa Karlsson, Weng dice 134 podi! Articoli correlati LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: duello Karlsson-Svahn per la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:26 Ganz passa a metà primo giro con 1’10” di ritardo da Svahn. LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: si velocizza il tracciatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:42 Quello che sembrava un jolly pescato da Svahn si è rivelato il contrario. Tutto quello che riguarda LIVE Sci di fondo 10 km Lake Placid... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di Carollo; Drammen - Men Aggiornamenti Live - Sci di Fondo; Sci alpino | Conferenza stampa Slalom maschile I Milano Cortina 2026; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen. LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA: gli azzurri cercano conferme, Klaebo per il ‘tris di coppe’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare da Lake Placid (USA), ... oasport.it Sci di fondo oggi in tv, 10 km tc Lake Placid 2026: orari, programma, streamingCoppa del Mondo di sci di fondo al passo d'addio per l'annata 2025-2026: tre giorni a Lake Placid e poi saluto generale. Oggi, alle 18:00 e alle 20:00, ... oasport.it Dallo stesso autore di «Sopravvissuto – The Martian» è al cinema un blockbuster sci-fi che si interroga sul nostro futuro, tra ironia e paura dell’ignoto - facebook.com facebook