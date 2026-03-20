A Lake Placid 2026 si sta disputando la gara di sci di fondo sui 10 km, con alcuni atleti pronti a partire e altri ancora in attesa. Tra i partecipanti ci sono Johannnes Hoesflot Klaebo e Schumacher, che si trova a circa 7,5 secondi dal leader Stenshagen. Nyenget non prende parte alla competizione, lasciando spazio alle opportunità per gli azzurri di migliorare la posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PARTITO JOHANNES HOESFLOT KLAEBO! 20:32 Bene Schumacher a +7?5 da Stenshagen. Attendiamo Barp al 3.8km 20:31 In pista Graz e Amundsen. 20:31 Stenshagen riscrive la classifica di 5? all’1.7km. 20:31 Ha praticamente recuperato tutto il disavanzo Martino Carollo, che aveva 16? di distacco da Ogden, ora ne ha 5!! 20:30 Intanto Barp passa all’1.7km con 12? di ritardo: va bene! L’azzurro ha imparato ormai a gestire le energie al meglio, staffetta olimpica docet. 20:28 In pista Federico PELLEGRINO! Chiaramente viene meno un atleta che sarebbe finito davanti a tutti gli azzurri! 20:27 Clamoroso, non ce lo aspettavamo questo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: non parte Nyenget, chance per gli azzurri?

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