In diretta da Lake Placid, gli atleti stanno affrontando i 10 km di sci di fondo in vista dei Giochi del 2026. A metà primo giro, Ganz si trova a 1 minuto e 10 secondi di ritardo rispetto a Svahn. Il duello tra Karlsson e Svahn per la vittoria si sta svolgendo sotto gli occhi degli spettatori collegati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:26 Ganz passa a metà primo giro con 1’10” di ritardo da Svahn. 18:25 Da corsa Sundling, appena 16? di distacco al primo rilevamento. Svedesi con ali sotto gli sci. Lontana Nadja Kaelin, dobbiamo attendere Weng e Diggins. 18:23 De Martin staccata da Kaidy Kaasiku, mentre resta davanti a Keidy. 18:22 Signore e signori, abbiamo una gara! Sono 10?9 di ritardo, nulla che non si possa recuperare, ma dovrà iniziare ad incrementare il passo la svedese più titolata. Ci siamo però, passa Karlsson! Per dire, gemelle Kaasiku davanti a De Martin Pinter. 18:21 Ecco che Svahn al 5km non ha guadagnato i 30? sulle gemelle Kaasiku (che stanno disputando un garone) come guadagnava neli primi due rilevamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: duello Karlsson-Svahn per la vittoria

Articoli correlati

LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: iniziata la gara femminileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:12 I 42? di Linn Svahn non devono impressionare, è una delle favorite, nessuna big è ancora partita e...

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA: a breve la gara femminileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE START LIST: 1 Jasmine Drolet CAN2 Phoebe Cridland AUS3 Federica Cassol ITA4 Keidy Kaasiku EST5 Kendall...

Una selezione di notizie su LIVE Sci di fondo 10 km Lake Placid...

Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: vincono Karlsson ed Hedegart, grande gara di Carollo; Drammen - Men Aggiornamenti Live - Sci di Fondo; Sci alpino | Conferenza stampa Slalom maschile I Milano Cortina 2026; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen.

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA: gli azzurri cercano conferme, Klaebo per il ‘tris di coppe’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare da Lake Placid (USA), ... oasport.it

Sci di fondo oggi in tv, 10 km tc Lake Placid 2026: orari, programma, streamingCoppa del Mondo di sci di fondo al passo d'addio per l'annata 2025-2026: tre giorni a Lake Placid e poi saluto generale. Oggi, alle 18:00 e alle 20:00, ... oasport.it

Dallo stesso autore di «Sopravvissuto – The Martian» è al cinema un blockbuster sci-fi che si interroga sul nostro futuro, tra ironia e paura dell’ignoto - facebook.com facebook