LIVE Sci alpino Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA | Franzoni per salire di colpi nell’ultimo test

Nella seconda prova di discesa maschile a Lillehammer, gli atleti affrontano il tracciato in vista delle gare ufficiali. La gara si svolge in diretta, con gli atleti che cercano di migliorare i loro tempi e di posizionarsi al meglio. La competizione è seguita passo dopo passo attraverso aggiornamenti in tempo reale, mentre gli spettatori attendono di vedere chi salirà in classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa maschile valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2026 sulla celebre pista Olympiabakken, dove si sono disputate le gare dei Giochi Olimpici Invernali 1994. Si entra sempre più nel vivo del fine settimana scandinavo con gli specialisti della velocità che provano ad affinare il proprio feeling con neve e linee. Quale sarà il programma della giornata? Alle ore 10.45 si scenderà in pista per il secondo allenamento sulla pista di Kvitfjell per l’ultima occasione per studiare le linee e la neve della pista scandinava. 🔗 Leggi su Oasport.it

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