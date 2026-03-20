LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA | Pirovano non brilla brusca frenata di Aicher per nascondersi

Nella seconda prova della discesa femminile a Lillehammer, Pirovano ha chiuso con tempi inferiori rispetto alla prima, mentre Aicher è stata protagonista di una brusca frenata durante la sua run. La diretta segue anche la prova maschile, prevista alle 10, offrendo aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le azioni degli atleti. La competizione si svolge nel rispetto del programma stabilito, con attenzione alle performance di ciascun partecipante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:41 Oltre 3 secondi di ritardo per Schmitt. Prova che si chiude con la discesa della neozelandese Alice Robinson. 12:39 Lontanissima dalle big Flury. Per l’elvetica ultima posizione a due secondi e 48 centesimi dalla vetta. Ancora Svizzera in partenza con Janine Schmitt. 12:37 Bene Nadia Delago, che a tratti ha ottenuto intermedi simili alle migliori. Per l’azzurra tredicesimo posto a 92 centesimi da Monsen. Si prosegue con la svizzera Jasmine Flury. 12:35 Ultima posizione provvisoria per l’elvetica Blanc. Spazio adesso a Nadia Delago, l’ultima delle italiane al via. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Pirovano non brilla, brusca frenata di Aicher per nascondersi Articoli correlati LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: inizia la sfida a distanza tra Pirovano e AicherCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera... LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Pirovano inizia davanti ad Aicher. Goggia nelle retrovieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10. Tutti gli aggiornamenti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: primi punti per Pirovano nella specialità, Zenere in top 10. Doppio trionfo per Scheib!; A Scheib gigante di Are e coppa di specialità; Sci alpino, orari Coppa del mondo maschile a Courchevel e femminile a Are: dove vedere le gare in diretta; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Pirovano non brilla, brusca frenata di Aicher per nascondersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:41 Oltre 3 secondi ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Franzoni cambia marcia, ancora bene SchiederCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE 11.26 La seconda ed ultima prova della discesa si ... oasport.it Sci alpino - Beatrice Mazzoleni a segno nello slalom FIS dei Campionati universitari in Val di Zoldo. Alle sue spalle la vicentina Vittoria Rossi - facebook.com facebook Gli azzurri Mazzel e Bertagnolli sulla vetta dello sci alpino alle Paralimpiadi. A poco tempo di distanza l'una dall'altro, i due atleti portano a casa oro e argento nel SuperG. Il medagliere italiano comincia a farsi ricco x.com