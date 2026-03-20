LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA | Laura Pirovano studia le linee per la gara

In questa giornata si svolgono le prove di discesa femminile e maschile a Lillehammer. Laura Pirovano sta analizzando il tracciato prima della sua gara, mentre alle 10 si tiene la seconda prova maschile. Entrambi gli eventi vengono trasmessi in diretta, offrendo aggiornamenti continui sugli sviluppi delle competizioni. La giornata si concentra sulla preparazione e sulla verifica del percorso da parte degli atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Lillehammer. Nella località norvegese sede dei Giochi Olimpici invernali 1994 iniziano le finali della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026, con la coppa di specialità ancora aperta a diverse soluzioni. Test fondamentale per Laura Pirovano in vista della gara ufficiale, con l’azzurra che può difendere il pettorale di leader di specialità. Appuntamento alle 12.00 con l’austriaca Ariane Raedler che aprirà le danze. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Laura Pirovano studia le linee per la gara Articoli correlati LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: ultimo test fondamentale per Laura PirovanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera... LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia studia le linee per la garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa libera femminile di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Laura Pirovano Temi più discussi: Sci alpino oggi · Laura Pirovano alle Finali di Coppa del mondo 2026: programma delle Finals, classifica di discesa, orario e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: ultimo test fondamentale per Laura Pirovano; Rivivi il LIVE! Rast sbaglia, Scheib vince gara e Coppa!; LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: primi punti per Pirovano nella specialità, Zenere in top 10. Doppio trionfo per Scheib!. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Laura Pirovano studia le linee per la garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e ... oasport.it LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Pirovano inizia davanti ad Aicher. Goggia nelle retrovieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45 13:19 Termina ... oasport.it SCALDIAMO I MOTORI Le prime cronometrate di libera hanno aperto le finali di Coppa del Mondo di sci alpino! A Kvitfjell, il migliore degli azzurri è Florian Schieder: terzo tempo per lui! Buone anche le prove di Dominik Paris e Laura Pirovano, attacca x.com La stagione 2025-2026 di sci alpino si chiude in grande stile a Kvitfjell e Hafjell! Laura Pirovano guida la classifica di discesa con 28 punti di vantaggio su Aicher, mentre Sofia Goggia è in testa nel superG con 63 punti su Robinson. Entrambe a cacci - facebook.com facebook