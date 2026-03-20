LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA | dalle 12.00 l’ultimo training

Alle 12.00 si svolge l’ultimo allenamento della seconda prova di discesa femminile a Lillehammer, mentre alle 10 si è conclusa la discesa maschile. La gara di sci alpino viene seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulle condizioni e le prestazioni degli atleti. La pista è pronta per le competizioni, che attirano l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 11:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dell’ultima prova della discesa libera femminile di Lillehammer. Poco più di 15 minuti all’inizio del training. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Lillehammer. Nella località norvegese sede dei Giochi Olimpici invernali 1994 iniziano le finali della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026, con la coppa di specialità ancora aperta a diverse soluzioni. Test fondamentale per Laura Pirovano in vista della gara ufficiale, con l’azzurra che può difendere il pettorale di leader di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: dalle 12.00 l’ultimo training Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: via al training LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: ultimo test fondamentale per Laura PirovanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera... Aggiornamenti e notizie su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: primi punti per Pirovano nella specialità, Zenere in top 10. Doppio trionfo per Scheib!; A Scheib gigante di Are e coppa di specialità; Sci alpino, orari Coppa del mondo maschile a Courchevel e femminile a Are: dove vedere le gare in diretta; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Allegre svetta, 4 italiani nella top10!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE 11.26 La seconda ed ultima prova della discesa si ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: dalle 12.00 l’ultimo trainingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 11:43 Buongiorno e ... oasport.it Sci alpino - Beatrice Mazzoleni a segno nello slalom FIS dei Campionati universitari in Val di Zoldo. Alle sue spalle la vicentina Vittoria Rossi - facebook.com facebook Gli azzurri Mazzel e Bertagnolli sulla vetta dello sci alpino alle Paralimpiadi. A poco tempo di distanza l'una dall'altro, i due atleti portano a casa oro e argento nel SuperG. Il medagliere italiano comincia a farsi ricco x.com