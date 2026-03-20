LIVE Paolini-Townsend 6-3 1-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA | inizia la seconda partita

La partita tra Paolini e Townsend è iniziata nel torneo WTA di Miami 2026 con la prima frazione conclusa sul 6-3 a favore della toscana. La seconda partita è attualmente in corso, con Townsend che ha vinto il primo punto del secondo set. La partita si gioca in diretta, con aggiornamenti che vengono forniti in tempo reale. La risposta di Townsend è arrivata subito dopo il primo punto della toscana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Atterra in campo al risposta di Townsend. 0-15 Gratuito della toscana. 22:30 L’azzurra ha mancato una palla break in apertura di set. 1-2 Rovescio lungolinea vincente per l’americana. 40-15 Smorzata di diritto deliziosa per la giocatrice a stelle e strisce. 30-15 Vincente il pressing di Townsend. 15-15 Lungo il colpo di Paolini. 0-15 Lungo il diritto della statunitense. 1-1 Fuori la risposta dell’americana. 40-30 Servizio e diritto. 30-30 Townsend forza l’errore dell’avversaria. 30-15 Lungo il diritto da fondo della toscana. 30-0 Prima robusta dell’italiana. 15-0 Servizio vincente. 0-1 In rete il colpo dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend 6-3, 1-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA: inizia la seconda partita Articoli correlati Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 1-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra tiene la battuta Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 5-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: nuovo allungo dell’azzurra Contenuti utili per approfondire LIVE Paolini Townsend 6 3 1 2 WTA Miami... Temi più discussi: Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; Sara Errani/Jasmine Paolini - Katerina Siniaková/Taylor Townsend Riassunto della partita; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend; LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 7-5, 10-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre rimontano e volano in semifinale. LIVE Paolini-Townsend 4-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra restituisce il break alla rivaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Servizio vincente dell'americana. 40-15 Fuori la risposta italiana. 30-15 La risposta dell'italiana termina ... oasport.it Berrettini diretta Masters 1000 Miami: in campo anche Paolini. Tennis oggi, segui LIVEMIAMI (USA) - Il Miami Open parla italiano come non mai e tra i diversi azzurri protagonisti oggi (venerdì 20 marzo) c'è Matteo Berrettini (n.68 Atp), che dopo il convincente successo ottenuto all'eso ... msn.com Con qualche ora di ritardo - causa pioggia - inizia il programma odierno degli azzurri a Miami: in campo PAOLINI contro Townsend! x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook