LIVE Paolini-Townsend 5-3 WTA Miami 2026 in DIRETTA | nuovo allungo dell’azzurra

Durante il match di singolare femminile alla WTA Miami 2026, l’italiana ha ottenuto il secondo break nel set, portandosi sul 5-3 contro l’avversaria. La partita è in corso e si sta giocando sul campo in condizioni diurne con un pubblico presente. La giocatrice italiana ha concluso con un colpo da fondo che ha messo a segno il punto decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Lungo il colpo da fondo. 15-0 Servizio e diritto. 5-3 Tracciante di diritto per l’italiana che firma il secondo break. 40-30 Termina largo il diritto della statunitense. 30-30 Prima vincente per Townsend. 15-30 Paolini accelera e forza l’errore della rivale. 15-15 Townsend mette il diritto all’angolino e vanifica il recupero dell’avversaria. 0-15 Fuori misura il diritto della statunitense. 4-3 Fuori il recupero della numero uno d’Italia. 30-40 Prima vincente. 15-40 Finisce lungo il rovescio dell’americana. 0-40 Largo il diritto da fondo della toscana. 0-30 Diritto vincente 0-15 Gran risposta vincente per la numero 80 WTA 4-2 Diritto a sventaglio vincente e break per Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend 5-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: nuovo allungo dell’azzurra Articoli correlati Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 1-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurra tiene la battuta LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: Parks elimina Sakkari. Azzurra tra poco in campoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:17 Alycia Parks completa l’opera, vince anche il secondo set ed elimina Maria Sakkari 6-3 6-3 in un’ora... Tutto quello che riguarda LIVE Paolini Townsend 5 3 WTA Miami... Temi più discussi: Sorteggio femminile: Paolini contro Townsend o una qualificata; WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend; LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 7-5, 10-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre rimontano e volano in semifinale; Errani/Paolini vs Townsend/Siniakova: il pronostico di Indian Wells 2026, i precedenti e dove vedere il match. Berrettini diretta Masters 1000 Miami: in campo anche Paolini. Tennis oggi, segui LIVEMIAMI (USA) - Il Miami Open parla italiano come non mai e tra i diversi azzurri protagonisti oggi (venerdì 20 marzo) c'è Matteo Berrettini (n.68 Atp), che dopo il convincente successo ottenuto all'eso ... msn.com LIVE Paolini-Townsend 2-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si procede nel rispetto dei turni di servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Servizio vincente dell'americana. 40-15 Fuori la risposta italiana. 30-15 La risposta dell'italiana termina ... oasport.it Con qualche ora di ritardo - causa pioggia - inizia il programma odierno degli azzurri a Miami: in campo PAOLINI contro Townsend! x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook