LIVE Paolini-Townsend 3-2 WTA Miami 2026 in DIRETTA | si procede nel rispetto dei turni di servizio

Nel match di WTA Miami 2026, Paolini e Townsend si affrontano nel terzo set, con il punteggio di 3-2. Paolini, che ha ottenuto la prima vittoria nel set, ha conquistato il punto grazie a un errore di Townsend, che ha forzato un errore dell’avversaria portando il punteggio a 40-30. La partita procede nel rispetto dei turni di servizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Prima vincente per Paolini. 40-30 Townsend forza l’errore dell’avversaria. 40-15 La statunitense sballa la risposta di rovescio. 30-15 Fuori il lungolinea dell’americana. 15-15 Diritto in rete per la tennista toscana. 15-0 Servizio vincente per Paolini. 2-2 Servizio vincente dell’americana. 40-15 Fuori la risposta italiana. 30-15 La risposta dell’italiana termina ancora fuori. 15-15 Non centra la risposta la numero sette del tabellone. 0-15 Diritto lungo dell’americana. 2-1 Prima vincente per l’azzurra. 40-30 Rovescio della toscana che termina in rete. 40-15 Vincente di rovescio per l’americana. 40-0 paolini costringe la rivale all’errore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Townsend 3-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si procede nel rispetto dei turni di servizio Articoli correlati Leggi anche: LIVE Paolini-Townsend 2-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si procede nel rispetto dei turni di servizio LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si comincia contro una specialista del doppioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Jasmine Paolini... Una raccolta di contenuti su LIVE Paolini Townsend 3 2 WTA Miami... Temi più discussi: Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells; Sara Errani/Jasmine Paolini - Katerina Siniaková/Taylor Townsend Riassunto della partita; LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic 4-6, 7-5, 10-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre rimontano e volano in semifinale; Errani e Paolini in semifinale stanotte a Indian Wells: a che ora e dove vedere il doppio femminile. LIVE Paolini-Townsend 2-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si procede nel rispetto dei turni di servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:25 La numero uno d'Italia inizia il suo percorso dalla sfida contro una giocatrice specialista del doppio. oasport.it Paolini e Cocciaretto al Wta Miami, i risultati in diretta liveDebutto in Florida per Jasmine Paolini: testa di serie numero 7 a Miami, l'azzurra affronta la statunitense Townsend (n. 80 Wta). Più tardi in campo Elisabetta Cocciaretto contro la n. 4 al mondo Coco ... sport.sky.it GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook Jasmine scende in campo a Miami Paolini vs Townsend è in chiaro in diretta su SuperTennis, Cocciaretto vs Gauff su SuperTenniX x.com