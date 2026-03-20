LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | via alle pre-qualifiche! Meteo incerto e tutti in pista

Alle pre-qualifiche del GP Brasile 2026 di MotoGP, piloti e squadre sono tornati in pista nonostante un meteo incerto, con alcune gocce di pioggia visibili sulle telecamere. La sessione è appena iniziata e gli aggiornamenti sulla pista e le condizioni atmosferiche sono costantemente trasmessi in diretta. La gara si svolge su un circuito dove le condizioni meteo potrebbero influenzare le performance.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 Alcune gocce di pioggia ci sono sulle telecamere, attenzione! 20.01 Tutti in pista in cerca del tempo perché si teme l’arrivo della pioggia. Saranno minuti infuocati! 20.00 INIZIANO LE PRE-QUALIFICHE! Il meteo incerta suggerisce di andare in pista e i piloti dovranno massimizzare subito la prestazione. 19.58 Una pista che, per quanto si è capito, non dovrebbe offrire tanto grip. Un aspetto da considerare nella massimizzazione della prestazione. 19.56 Bezzecchi vorrà dare segnali nel corso di questa sessione in sella all’Aprilia, al pari di Acosta sulla KTM. Ducati ufficiali che potrà contare su un Marc Marquez, ispirato nel primo turno, mentre Bagnaia deve trovare la quadra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: via alle pre-qualifiche! Meteo incerto e tutti in pista Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: pre-qualifiche dalle 20.00, meteo incerto a Goiânia Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: al via le pre-qualifiche, tutti a caccia del Q2 Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1; MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; MotoGp, orari Gp Brasile: la sfida Aprilia-Ducati e l’incognita sul circuito | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8). LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: pre-qualifiche dalle 20.00, meteo incerto a GoiâniaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 In realtà, l'intensità della pioggia non è tale da impedire in questo momento ai piloti di Moto2 di ... oasport.it MotoGP, gli orari del GP Brasile 2026: dove vedere pole, gara e Sprint RaceSecondo Gran Premio 2026 per la MotoGP, in pista in Brasile fino a domenica 22 marzo LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte dopo la gara inaugurale della Thailandia, vinta da Marco Bezzec ... sport.sky.it Mentre la MotoGP è impegnata in Brasile, questo weekend ad Austin i piloti della Harley-Davidson Bagger World Cup affronteranno due giornate di test in vista dell'appuntamento inaugurale che si svolgerà sulla pista texana in concomitanza con il Motomondi - facebook.com facebook 26 minuti al termine delle FP1: due Ducati in vetta Bagnaia a un millesimo da Marc Marquez FP1 LIVE tiny.cc/Bra_FP1_Fb #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP x.com