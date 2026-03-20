Durante il GP del Brasile 2026 di MotoGP, la pioggia ha causato l'interruzione della gara facendo uscire di scena Bezzecchi, mentre Bagnaia è riuscito a proseguire. I piloti osservano la pista, in attesa di una possibile tregua delle condizioni atmosferiche. La sessione prosegue con le auto che si preparano a riprendere la corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.45 Il cronometro scorre e i piloti guardano alla pista nella speranza che la pioggia conceda una tregua. 20.42 Il pubblico cerca di ripararsi dalla pioggia, mentre per quanto riguarda i piloti è anche probabile che qualcuno vada in pista anche per testarsi in condizioni da bagnato. 20.39 Piloti che ora non possono girare e sperano che la pioggia possa quantomeno diminuire in termini di intensità. 20.37 Avrà tanto da lavorare Bezzecchi, che ha concluso nei fatti questo turno in ventesima posizione e distante dal vertice 2?043. 20.36 La pioggia arrivata in questo momento sul circuito ha nei fatti posto fine alla lotta per la qualificazione alla Q1 e alla Q2 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: la pioggia mette Bezzecchi fuori dai giochi. Bagnaia si salva

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