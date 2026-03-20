LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | la pioggia mette Bezzecchi fuori dai giochi Bagnaia si salva
Durante il GP del Brasile 2026 di MotoGP, la pioggia ha causato l'interruzione della gara facendo uscire di scena Bezzecchi, mentre Bagnaia è riuscito a proseguire. I piloti osservano la pista, in attesa di una possibile tregua delle condizioni atmosferiche. La sessione prosegue con le auto che si preparano a riprendere la corsa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.45 Il cronometro scorre e i piloti guardano alla pista nella speranza che la pioggia conceda una tregua. 20.42 Il pubblico cerca di ripararsi dalla pioggia, mentre per quanto riguarda i piloti è anche probabile che qualcuno vada in pista anche per testarsi in condizioni da bagnato. 20.39 Piloti che ora non possono girare e sperano che la pioggia possa quantomeno diminuire in termini di intensità. 20.37 Avrà tanto da lavorare Bezzecchi, che ha concluso nei fatti questo turno in ventesima posizione e distante dal vertice 2?043. 20.36 La pioggia arrivata in questo momento sul circuito ha nei fatti posto fine alla lotta per la qualificazione alla Q1 e alla Q2 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
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