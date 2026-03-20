Alle 18.05 prende il via la sessione serale dei Mondiali indoor, con le competizioni di salto in programma. Alle 19.35 è prevista la finale del salto triplo, con Dallavalle e Diaz tra i partecipanti. Dopo le gare del mattino, gli atleti si preparano per le ultime fasi della competizione, che si svolgono questa sera.

Dopo le gare del mattino, si riparte per la sessione serale: l'attesa è per la finale del salto triplo con i due azzurri che puntano a una medaglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Mondiali indoor: si riparte alle 18.05. Alle 19.35 la finale triplo con Dallavalle e Diaz

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