LIVE Italia-Svizzera 4-6 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | c’è ancora una speranza per i playoff

Durante la partita tra Italia e Svizzera ai Mondiali di curling femminile 2026, la Svizzera ha vinto con il punteggio di 6-4. La diretta ha seguito l’intero match, offrendo aggiornamenti in tempo reale. Alla fine dell’incontro, si è parlato di una possibile speranza per gli eventuali playoff. L’evento è stato trasmesso in diretta e i tifosi hanno potuto seguire ogni momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport. 18.55 L’Italia dovrà battere la Turchia nel match in programma alle ore 02.00 e sperare che la Cina perda contro la Norvegia: con questa combinazione le azzurre sarebbero seste e si qualificherebbero ai playoff. 18.51 Partita che è scappata dalle mani di Constantini e compagne, al cospetto di una squadra fortissima, in un paio di end che hanno portato due punti per volta alle rossocrociate, sempre più prime in testa alla classifica del Round Robin di questi Mondiali Femminili. Ora l’Italia si giocherà un complicato tutto per tutto nell’ultimo match, stanotte, contro la Turchia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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